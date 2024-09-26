Куликов Яков Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Яков Гурьевич

Куликов Яков Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Куликов Гурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бреславцова (Куликова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.12.1905

Дочь: Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Смерть
Около 1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.