Гурьянова (Смирнова) Зинаида Егоровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти02.10.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Бракосочетание
1942
Родники, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1947
Дочь: Бурова Анна Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1949
Дочь: Шаповалова Галина Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1950
Дочь: Леонтьева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1953
Дочь: Корнева Мария Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1956
Сын: Гурьянов Василий Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1959
Сын: Гурьянов Иван Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Смерть
02.10.2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан