Гурьянова (Смирнова) Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова (Смирнова) Зинаида Егоровна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

02.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Смирнов Георгий Александрович

Мать: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1942

Муж: Гурьянов Александр Григорьевич

Родники, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1947

Дочь: Бурова Анна Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1949

Дочь: Шаповалова Галина Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1950

Дочь: Леонтьева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1953

Дочь: Корнева Мария Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1956

Сын: Гурьянов Василий Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1959

Сын: Гурьянов Иван Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.10.2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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