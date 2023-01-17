Крутова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Крутов Павел Федорович
Мать: Крутова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1921
Сын: Липатов Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.06.1923
Сын: Липатов Леонид Тимофеевич
Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1925
Сын: Липатов Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Липатова Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липатов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович
Смерть
1972