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Крутова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Крутов Павел Федорович

Мать: Крутова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1921

Сын: Липатов Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Липатов Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1925

Сын: Липатов Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Липатова Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович

Вознесенье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липатов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Липатов Тимофей Иванович

Смерть
1972
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