Мадьямова - Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мадьямова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадьямов Хуснутдин Галляувич

Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магдеева (Мадьямова) Гольнафис Галляувна

Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадьямов Галляу -

Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -

село Аблязово
Смерть
Неизвестно

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