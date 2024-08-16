Мадьямова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадьямов Хуснутдин Галляувич
Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магдеева (Мадьямова) Гольнафис Галляувна
Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мадьямов Галляу -
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Отец ребёнка: Мадьямов Галляу -
село Аблязово
Смерть
Неизвестно