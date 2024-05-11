Ребовский Виктор Трофимович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРебовский Виктор Трофимович

Ребовский Виктор Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребовская Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребовская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ребовская Мария Викторовна

Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна

Смерть
1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.