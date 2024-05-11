Ребовский Виктор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребовская Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребовская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ребовская Мария Викторовна
Мать ребёнка: Ребовская (Пфеффер) Елена Карловна
Смерть
1932