Смирнов Савелий (Савка) Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Савелий (Савка) Абрамов

Место рождения

поч. Фетки Гурьева, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Жданов (Смирнов) Абрам (Обрамко) Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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