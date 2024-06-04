Смирнов Савелий (Савка) Абрамов
Место рожденияпоч. Фетки Гурьева, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Жданов (Смирнов) Абрам (Обрамко) Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно