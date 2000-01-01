Караваев Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараваев Георгий Георгиевич

Караваев Георгий Георгиевич

avatar

Место рождения

х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.

Дочь: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна

Мать ребёнка: Караваева (юшкина) Мария Леонтьевна

х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караваева (юшкина) Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close