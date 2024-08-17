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Телин Константин Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Ершова (Телина) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Бракосочетание
1926

Жена: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
09.10.1927

Сын: Телин Николай Константинович

Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1931

Дочь: Ледянкина (Телина) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.10.1941

Сын: Телин Евгений Константинович

Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.1946

Дочь: Мичурина (Телина) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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