Телин Константин Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Ершова (Телина) Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
09.10.1927
Сын: Телин Николай Константинович
Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.1931
Дочь: Ледянкина (Телина) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.10.1941
Сын: Телин Евгений Константинович
Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.1946
Дочь: Мичурина (Телина) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Смерть
Неизвестно