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Федякова Мария Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Михаил

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 4-5 декабря 1911г Николай Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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