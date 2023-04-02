Федякова Мария Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Михаил
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 4-5 декабря 1911г Николай Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви А... Показать все
Смерть
Неизвестно