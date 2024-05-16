Новицкий Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Василь
Мать ребёнка: Новицкая Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Тамара
Мать ребёнка: Новицкая Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Любовь
Мать ребёнка: Новицкая Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новицкая Надежда
Смерть
Неизвестно