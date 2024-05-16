Новицкий Арсений Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новицкий Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Михаил

Мать: Новицкий (Загорская) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Василь

Мать ребёнка: Новицкая Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Тамара

Мать ребёнка: Новицкая Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Любовь

Мать ребёнка: Новицкая Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Надежда

Смерть
Неизвестно

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