Унтила Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унтила Иоанн

Место рождения

Киштельница, Теленештский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Киштельница, Теленештский район
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Рождение ребёнка
1840

Сын: Унтила Георгий

Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Адырова (Унтила) ??Екатерина

Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария

Рождение ребёнка
1849

Сын: Унтила Димитрий

Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария

Смерть
Неизвестно

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