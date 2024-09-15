Унтила Иоанн
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1840
Сын: Унтила Георгий
Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Адырова (Унтила) ??Екатерина
Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария
Рождение ребёнка
1849
Сын: Унтила Димитрий
Мать ребёнка: Унтила (Донос) Мария
Смерть
Неизвестно