Крайсвитная (Баева) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайсвитная (Баева) Феодосия Афанасьевна

Крайсвитная (Баева) Феодосия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1928

Сын: Крайсвитный Михаил Павлович

Отец ребёнка: Крайсвитный Павел

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Алефтина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1947

Дочь: Скиба Тамара Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайсвитный Николай Павлович

Отец ребёнка: Крайсвитный Павел

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайсвитный Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close