Крайсвитная (Баева) Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1928
Сын: Крайсвитный Михаил Павлович
Отец ребёнка: Крайсвитный Павел
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Алефтина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1947
Дочь: Скиба Тамара Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайсвитный Николай Павлович
Отец ребёнка: Крайсвитный Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крайсвитный Павел
Смерть
Неизвестно