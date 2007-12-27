Кавылин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1936
Дата смерти27.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195
Сын: Кавылин Александр Викторович
Мать ребёнка: Аверьянова Валентина Павловна
Рождение
?.08.1936
Рождение ребёнка
10.10.1964
Мать ребёнка: Кавылина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1977
Дочь: Бекметова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Кавылина Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2007