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Кавылин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1936

Дата смерти

27.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195

Сын: Кавылин Александр Викторович

Мать ребёнка: Аверьянова Валентина Павловна

Рождение
?.08.1936

Отец: Кавылин Иван Васильевич

Мать: Кавылина Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1964

Сын: Кавылин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Кавылина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1977

Дочь: Бекметова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Кавылина Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Валентина Павловна

Смерть
27.12.2007
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