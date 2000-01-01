Муренкова (Сорокина) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1983
Сын: Муренков Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Муренков Валерий
Рождение ребёнка
27.04.1985
Сын: Муренков Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Муренков Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муренков Валерий