Муренкова (Сорокина) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муренкова (Сорокина) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1983

Сын: Муренков Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Муренков Валерий

Рождение ребёнка
27.04.1985

Сын: Муренков Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Муренков Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муренков Валерий

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