Колтяков Анатолий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
С 1965 по 1971
Рождение ребёнка
26.10.1971
Сын: Колтяков Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Колтякова Екатерина Степановна
Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Колтяков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Колтякова Екатерина Степановна