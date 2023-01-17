Колтяков Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолтяков Анатолий Николаевич

Колтяков Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
С 1965 по 1971

Жена: Колтякова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
26.10.1971

Сын: Колтяков Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Колтякова Екатерина Степановна

Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Колтяков Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Колтякова Екатерина Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close