Матрена Сазоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Сазон Романович
Мать: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Долбешкина Арина Евдокимовна
Отец ребёнка: Хлебаев Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Отец ребёнка: Хлебаев Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???хлыстова Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Хлебаев Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Хлебаев Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебаев Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Хлебаев Евдоким Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно