Котельников Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Котельникова) Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Набока (Котельникова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Котельников Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно