Котельников Дмитрий Николаевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельников Дмитрий Николаевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Котельникова) Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Набока (Котельникова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Котельников Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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