Новокшонова (Мясникова) Нина Александровна
женский, родилась 12.01.1924
умерла 11.03.1991
ОтецМясников Александр Ильич?.09.1887 г.р.
МатьМясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна1892 г.р.
Супруги
Новокшонов Виктор АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Полякова (Новокшонова) Раиса Викторовна08.09.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1950
Дочь: Полякова (Новокшонова) Раиса Викторовна
Отец ребёнка: Новокшонов Виктор Александрович
Смерть
11.03.1991