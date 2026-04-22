Новокшонова (Мясникова) Нина Александровна 12.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новокшонова (Мясникова) Нина Александровна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 12.01.1924

умерла 11.03.1991

Отец
Мясников Александр Ильич?.09.1887 г.р.
Мать
Мясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна1892 г.р.
Супруги
Новокшонов Виктор АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Полякова (Новокшонова) Раиса Викторовна08.09.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Мясников Александр Ильич

Мать: Мясникова (Ермолина) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новокшонов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
08.09.1950

Дочь: Полякова (Новокшонова) Раиса Викторовна

Отец ребёнка: Новокшонов Виктор Александрович

Смерть
11.03.1991

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