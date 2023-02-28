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Серебренников Петр Ефимович
Серебренников Петр Ефимович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1894
Пол
Мужской
Отец
Серебренников Ефим Михайлович
1869 г.р.
Мать
Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Серебренников Ефим Михайлович
Мать:
Серебренникова Агафья Алексеевна
Бердянск
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