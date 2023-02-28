Серебренников Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Петр Ефимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Серебренников Ефим Михайлович

Мать: Серебренникова Агафья Алексеевна

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