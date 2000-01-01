Приходько Гавриил известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Гавриил известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Приходько Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Приходько Кирилл (отчетство)?

Мать ребёнка: не указана

Киевская область, радомысльский уезд, село Ровы
Смерть
Неизвестно
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