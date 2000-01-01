Приходько Гавриил известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Приходько Никифор Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Приходько Кирилл (отчетство)?
Мать ребёнка: не указана
Киевская область, радомысльский уезд, село Ровы
Смерть
Неизвестно