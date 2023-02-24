Козенкина (Филимонова) Ненила Фёдорова
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Фелимонов Фёдор
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
12.02.1867
Рождение ребёнка
01.02.1868
Сын: Козенкин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Козенкин Тимофей Васильев
деревня Кисаровка
Смерть
Неизвестно