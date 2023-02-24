Козенкина (Филимонова) Ненила Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козенкина (Филимонова) Ненила Фёдорова

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1831 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Фелимонов Фёдор

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Козенкин Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1868

Сын: Козенкин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Козенкин Тимофей Васильев

деревня Кисаровка
Смерть
Неизвестно
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