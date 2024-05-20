Распутин Иван Ясачный Михайлович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Распутин Иван Ясачный Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

До 1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1855

Дочь: Преловская (Распутина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Распутина Евдокия Трофимовна

Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
До 1881

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