Романов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Петр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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