Малово Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Малово Иван Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Гогаринова Пелагия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Якова Рафаилова
Смерть
До 1748