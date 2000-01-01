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Малово Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Малово Иван Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Гогаринова Пелагия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Малово Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Малово Панфил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Малово Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Якова Рафаилова
Смерть
До 1748
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