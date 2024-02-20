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Шаповал (Пругло) Ольга Петровна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

10.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903

Отец: Пругло Петр Романович

Мать: Ульяна Зиновьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
09.02.1928

Муж: Шаповал Петр

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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