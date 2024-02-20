Шаповал (Пругло) Ольга Петровна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения10.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903
Отец: Пругло Петр Романович
Мать: Ульяна Зиновьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
09.02.1928
Муж: Шаповал Петр
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно