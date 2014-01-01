Боровков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Боровков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Главче Елена Михайловна
Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Сканави Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1863
Дочь: Афанасьева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр