Боровков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Михаил Александрович

Боровков Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Боровков Александр Дмитриевич

Мать: Боровкова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Боровков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Главче Елена Михайловна

Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Сканави Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1863

Дочь: Афанасьева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Боровкова Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
штаб-ротмистр
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close