Нотфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нотфулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: (Газизова) Гозениса Мухаммадьяровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагим

Мать ребёнка: (Газизова) Гозениса Мухаммадьяровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Мать ребёнка: (Газизова) Гозениса Мухаммадьяровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Газизова) Гозениса Мухаммадьяровна

Смерть
Неизвестно

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