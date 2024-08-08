Стрельцов Петр Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти31.01.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Замерз