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Стрельцов Петр Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

31.01.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Замерз

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