Крехтунов Федот Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: Крехтунов Афанасий Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.
Дочь: Крехтунова Прасковья Федотова
Мать ребёнка: Крехтунова Марфа Иванова
Бракосочетание
До 1874
Жена: Крехтунова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Крехтунова Марфа Иванова
Смерть
После 1881