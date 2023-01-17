Крехтунов Федот Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунов Федот Афанасьев

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Крехтунов Афанасий Моисеев

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.

Дочь: Крехтунова Прасковья Федотова

Мать ребёнка: Крехтунова Марфа Иванова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1874

Жена: Крехтунова Марфа Иванова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Крехтунов Ефим Федотов

Мать ребёнка: Крехтунова Марфа Иванова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1881
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