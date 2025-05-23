Тежар Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти05.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер в колхозе им. Черняховского, деревня Житин, Беларусь
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
05.03.1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
14.09.1955
Мать ребёнка: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна
Похороны
Неизвестно