Тежар Федор Павлович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тежар Федор Павлович

Место рождения

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

05.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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1955 г.р.

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер в колхозе им. Черняховского, деревня Житин, Беларусь
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
05.03.1951
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.09.1955

Сын: Тежар Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

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