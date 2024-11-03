Кутузов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Григорий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.
Сын: Кутузов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кутузова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.
Дочь: (Кутузова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Кутузова Екатерина Васильевна
Смерть
До 1897