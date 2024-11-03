Кутузов Василий Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутузов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.

Сын: Кутузов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кутузова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.

Дочь: (Кутузова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Кутузова Екатерина Васильевна

Смерть
До 1897

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