Ряховская (Дьяконова) Надежда Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховская (Дьяконова) Надежда

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1863, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла Неизвестно

Отец
Дьяконов ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Дьяконова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Ряховский Иван1857 г.р.
Дети
Аносова (Ряховская) Агриппина12.09.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Дьяконов Василий

Мать: Дьяконова ?

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
07.01.1883

Муж: Ряховский Иван

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
12.09.1885

Дочь: Аносова (Ряховская) Агриппина

Отец ребёнка: Ряховский Иван

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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