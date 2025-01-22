Ряховская (Дьяконова) Надежда
женский, родилась Около 1863, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла Неизвестно
ОтецДьяконов ВасилийНеизвестно г.р.
МатьДьяконова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Ряховский Иван1857 г.р.
Дети
Аносова (Ряховская) Агриппина12.09.1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Дьяконов Василий
Мать: Дьяконова ?
Бракосочетание
07.01.1883
Муж: Ряховский Иван
Рождение ребёнка
12.09.1885
Дочь: Аносова (Ряховская) Агриппина
Отец ребёнка: Ряховский Иван
Смерть
Неизвестно