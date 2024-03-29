Палюлис (Макаревич) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палюлис (Макаревич) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1901

Дата смерти

13.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Макаревич Мечислав

Мать: Макаревич Мария

Рождение ребёнка
08.11.1921

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кшишалов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палюлис Генрик

Развод
Неизвестно

Муж: Кшишалов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кшишалов ?

Смерть
13.07.1989
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