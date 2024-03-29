Палюлис (Макаревич) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1901
Дата смерти13.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Отец: Макаревич Мечислав
Мать: Макаревич Мария
Рождение ребёнка
08.11.1921
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кшишалов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палюлис Генрик
Развод
Неизвестно
Муж: Кшишалов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кшишалов ?
Смерть
13.07.1989