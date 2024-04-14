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Башкирев Сергей Онисимович

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно

Дата рождения

11.06.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916 ст.

Отец: Башкирев Онисим Михайлович

Мать: Башкирева Ирина Трифонова

Родители: Судайской волости деревни Фомицыно мещанин Онисим Михайлов Башкирев и законная жена его Ирина Трифонова, оба православного вероисповедания (ОГКУ ГАКО 56-25-270-295об-296)
Крещение
12.06.1916 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: дети родивших Дмитрий и Анастасия Онисимовы (ОГКУ ГАКО 56-25-270-295об-296)
Смерть
Неизвестно

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