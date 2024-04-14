Башкирев Сергей Онисимович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Фомицыно
Дата рождения11.06.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.06.1916 ст.
Родители: Судайской волости деревни Фомицыно мещанин Онисим Михайлов Башкирев и законная жена его Ирина Трифонова, оба православного вероисповедания (ОГКУ ГАКО 56-25-270-295об-296)
Крещение
12.06.1916 ст.
Крещение в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: дети родивших Дмитрий и Анастасия Онисимовы (ОГКУ ГАКО 56-25-270-295об-296)
Смерть
Неизвестно