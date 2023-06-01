Головинская (Ломакина) Екатерина Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960
Рождение ребёнка
20.01.1984
Сын: Головинский Александр Олегович
Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович
Рождение ребёнка
23.09.1985
Сын: Головинский Юрий Олегович
Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович
Рождение ребёнка
07.03.1997
Сын: Головинский Андрей Олегович
Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно