Головинская (Ломакина) Екатерина Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинская (Ломакина) Екатерина Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960

Отец: Ломакин Кузьма Илларионович

Мать: Ломакина Полинария Андреевна

Рождение ребёнка
20.01.1984

Сын: Головинский Александр Олегович

Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович

Рождение ребёнка
23.09.1985

Сын: Головинский Юрий Олегович

Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович

Рождение ребёнка
07.03.1997

Сын: Головинский Андрей Олегович

Отец ребёнка: Головинский Олег Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головинский Олег Исаакович

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