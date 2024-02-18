Ясюк (Александрович) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти198
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
198
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ясюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ясюк Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ясюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ясюк Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ясюк Василий
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Ясюк Василий