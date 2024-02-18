Ясюк (Александрович) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясюк (Александрович) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

198

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
198
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ясюк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясюк Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ясюк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясюк Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ясюк Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ясюк Василий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ясюк Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ясюк Василий

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