Иенсен Константин Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иенсен Константин Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1846

Дата смерти

14.10.1896

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1846

Отец: Иенсен Давид Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
mäeinsener
Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер
Смерть
14.10.1896
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское Лютеранское Кладбище Санкт-Петербург, участок 65
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