Иенсен Константин Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1846
Дата смерти14.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1846
Отец: Иенсен Давид Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
mäeinsener
Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер
Смерть
14.10.1896
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское Лютеранское Кладбище Санкт-Петербург, участок 65