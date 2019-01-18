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(Муфтиев) Гульчира

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Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1940

Дата смерти

18.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1940

Отец: Муфтиев Гиляжитдин

Мать: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1962

Сын: Хайруллин Ильгизар

Отец ребёнка: Хайруллин Мубарак

Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Зульфия

Отец ребёнка: Хайруллин Мубарак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Мубарак

Смерть
18.01.2019
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