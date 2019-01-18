(Муфтиев) Гульчира
Место рождения
Дата рождения03.01.1940
Дата смерти18.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1940
Отец: Муфтиев Гиляжитдин
Мать: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
21.06.1962
Сын: Хайруллин Ильгизар
Отец ребёнка: Хайруллин Мубарак
Рождение ребёнка
14.04.1972
Дочь: Зульфия
Отец ребёнка: Хайруллин Мубарак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайруллин Мубарак
Смерть
18.01.2019