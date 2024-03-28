Лащинская Прасковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Николай Константинович
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбасина (Лащинская) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Иван Константинович
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербицкая (Лащинская) Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лащинский Георгий Константинович
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лащинский Валентин Константинович
Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович
Смерть
Неизвестно