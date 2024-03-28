Лащинская Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская Прасковья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Николай Константинович

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбасина (Лащинская) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Иван Константинович

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербицкая (Лащинская) Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лащинский Георгий Константинович

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Звенигорская (Лащинская) Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лащинский Валентин Константинович

Отец ребёнка: Лащинский Константин Александрович

Смерть
Неизвестно

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