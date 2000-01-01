Денисов Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
01.?.1904

Жена: Денисова Дарья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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