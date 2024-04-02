Новоженин Александр Юрьнвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоженин Александр Юрьнвич

Место рождения

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

Дата рождения

07.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоженина Элина Алексеевна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоженина Элина Алексеевна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоженина Элина Алексеевна

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