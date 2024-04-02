Новоженин Александр Юрьнвич
Место рождения
Дата рождения07.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1980
Рождение ребёнка
10.06.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоженина Элина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоженина Элина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно