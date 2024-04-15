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Нохрин Сидор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Нохрин Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Нохрин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Нохрин Федор Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аксинья? Сидоровна

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1801

Сын: Нохрин Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Нохрин Василий Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Нохрин Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.03.1812

Сын: Нохрин Игнатий Сидорович

Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1826
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