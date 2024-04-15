Нохрин Сидор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Нохрин Евдоким
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Аксинья? Сидоровна
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Место жительства
С 1795
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.03.1812
Мать ребёнка: Нохрина Елена Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826