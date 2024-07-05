Смирнова Парасковья Васильевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

1850 - 29
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Тихон Агафонович

1-я жена Тихона Агафоновича
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Марк (Макар) Тихонович

Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 5, 1858 - 12
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Михаил (Михайло) Тихонович

Отец ребёнка: Смирнов Тихон Агафонович

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 2, 1858 - 9
Смерть
Неизвестно

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