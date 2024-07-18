Ильиных -Кондакова- (--) Варвара Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных -Кондакова- (--) Варвара Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Иван

Бракосочетание
28.01.1831

Муж: Ильиных Павел Иванович

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400] Варвара вторым браком
Смерть
Неизвестно

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