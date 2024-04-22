Корабельников Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Корабельников Кузьма Филиппович
Смерть
1943
Коробельников Николай Кузм. (1925-1943 ,б/в) Отец Карабельников Кузьма Филиппович (опечатка в одном и том же документе) Информация из документов, уточняющих потери ID 64654520 Фамилия Коробельников Им... Показать все