Корабельников Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Николай Кузьмич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Корабельников Кузьма Филиппович

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1943
Коробельников Николай Кузм. (1925-1943 ,б/в) Отец Карабельников Кузьма Филиппович (опечатка в одном и том же документе) Информация из документов, уточняющих потери ID 64654520 Фамилия Коробельников Им... Показать все
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