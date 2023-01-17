Никифорова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Павел Акимович
Рождение ребёнка
03.12.1902 ст.
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Никифоров Павел Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно