Никифорова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.

Сын: Никифоров Павел Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.12.1902 ст.

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Никифоров Павел Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Павел Акимович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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