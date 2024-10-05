Панов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1894 ст.

Жена: Панова (Ремизова) Наталья Алексеевна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
ИА Омской обл. Фонд 16 оп.12 дело 126 стр.40 Жениху 22 года, невесте 19 лет
Смерть
Неизвестно

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