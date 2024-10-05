Панов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894 ст.
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
ИА Омской обл. Фонд 16 оп.12 дело 126 стр.40 Жениху 22 года, невесте 19 лет
Смерть
Неизвестно