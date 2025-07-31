Цветков Владимир Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЦветков Михаил ТимофеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Цветкова Зоя Михайловна26.?.1939 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цветков Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цветкова Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Зоя Михайловна
Смерть
Неизвестно