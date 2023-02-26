Гудочкин Леонид Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудочкин Леонид Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудочкина Ларион

Мать: Гудочкина Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1981

Сын: Гудочкин Николай Леонидович

Мать ребёнка: Гудочкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудочкина Алёна Леонидовна

Мать ребёнка: Гудочкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудочкин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Гудочкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудочкина Василий Леонидович

Мать ребёнка: Гудочкина Надежда

Смерть
Неизвестно
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