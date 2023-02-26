Гудочкин Леонид Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудочкина Ларион
Рождение ребёнка
19.08.1981
Сын: Гудочкин Николай Леонидович
Мать ребёнка: Гудочкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудочкина Алёна Леонидовна
Мать ребёнка: Гудочкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудочкин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Гудочкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудочкина Василий Леонидович
Мать ребёнка: Гудочкина Надежда
Смерть
Неизвестно