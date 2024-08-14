Рязанов Василий Афанасьевич
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения14.04.1890
Дата смерти07.07.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890
Отец: Рязанов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рязанов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Рязанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1924
Дочь: Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1926
Дочь: Богданова(Рязанова) (Рязанова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна
Смерть
07.07.1978
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно