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Рязанов Василий Афанасьевич

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

14.04.1890

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890

Отец: Рязанов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рязанов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Рязанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1924

Дочь: Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
15.07.1926

Дочь: Богданова(Рязанова) (Рязанова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Рязанова Вера Петровна

Смерть
07.07.1978
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно

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